La mostra si apre con una bicicletta e una tuta da lavoro sullo sfondo di una gigantografia dei vecchi Stabilimenti Farina. È proprio nei capannoni di Corso Tortona 12, infatti, che un giovane Giovanni Michelotti ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del design. Da subito distintosi per la capacità di anticipare i tempi tanto a livello stilistico quanto tecnico, non ha mai legato i suoi lavori ad un singolo brand, lavorando come “freelance” per tutta la sua carriera.