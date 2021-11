L’H2 Racing Truck è un concentrato di tecnologia, potenza e robustezza progettato con componenti di alta qualità per operare in ambienti estremi. Ha due motori elettrici da 300 kW ciascuno, 380 kW di celle a combustibile, 82 kWh di batterie, 80 kg di idrogeno, un sistema di raffreddamento ad alte prestazioni, un telaio leggero progettato specificamente per le prestazioni e l’integrazione del sistema elettrico a idrogeno, un limite di velocità di 140 km/h nel rispetto delle normative, un’autonomia di 250 km in condizioni di gara e può essere ricaricato in 20 minuti con una specifica stazione di raffreddamento a idrogeno.