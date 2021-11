Gli interni della EV9 si ispirano a una lounge di lusso. Il minimalismo che circonda passeggeri e guidatore è volto al raggiungimento del massimo comfort a bordo. Non c’è traccia di comandi fisici: tutto si controlla da un pannello da 27 pollici posizionato flottante sulla plancia, mentre il volante esagonale offre altre informazioni per il guidatore. La EV9 è stata pensata anche per l’utilizzo da ferma: è possibile infatti scegliere due modalità, Pause ed Enjoy, che modificano la posizione dei sedili trasformando la concept in un salotto per il massimo relax. La sostenibilità ha guidato la scelta dei materiali: i tessuti dei rivestimenti derivano dal riciclo di plastiche trovate in mare e reti da pesca.