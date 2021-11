Gli interni della ID.5 riprendono come impostazione stilistica generale quanto visto precedentemente sulla cugina ID.4. I progettisti hanno ridotto il numero di pulsanti fisici in favore di due display per strumentazione (5,3 pollici) e infotainment (12 pollici). I materiali di rivestimento variano a seconda dell’allestimento scelto, ma sono tutti privi di prodotti di origine animale. Di serie è previsto il tessuto, mentre i sedili della ID.5 GTX prevedono una combinazione tra tessuto e similpelle. In base all’equipaggiamento, le fasce centrali sono rivestite nel materiale in microfibra ArtVelours che contiene una parte di materiali riciclati, per esempio bottiglie in PET.