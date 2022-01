La vettura si aggiunge al Cadillac Halo Concept e al Personal Space. «I veicoli del Cadillac Halo Concept Portfolio sono progettati per offrire viaggi confortevoli su veicoli davvero straordinari», ha dichiarato Bryan Nesbitt, responsabile del Global Advanced Design e Global Architecture Studio del gruppo General Motors. «Sono visioni per il prossimo decennio e oltre, che mostrano le possibilità offerte da General Motors in tema di tecnologia di guida autonoma con l’obiettivo di un mondo con zero incidenti, zero emissioni e zero traffico».