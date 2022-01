Sophie Li è stata nominata responsabile del design team di Volvo Asia Pacific. La designer cinese succede, così, a Jonathan Disley, che ha deciso di affrontare nuove sfide al di fuori dell’industria automobilistica. Sophie Li ha fatto il suo ingresso in Volvo ad aprile 2021 da Jaguar Land Rover, dove ha acquisito più di 10 anni di esperienza nel campo del design automobilistico.

Durante la sua permanenza in Jaguar Land Rover, Li ha lavorato su molti prodotti di punta tra cui il Defender e gli interni della nuova Range Rover. La designer cinese è stata anche responsabile della creazione dello studio Jaguar Land Rover Shanghai, il primo studio satellite della casa automobilistica britannica. «Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sophie alla guida del team di design di Volvo Car Asia Pacifico», ha dichiarato Robin Page, responsabile del design di Volvo Cars. «Lei porta una preziosa esperienza e conoscenza dei mercati di quella regione. Vorrei anche ringraziare sinceramente Jonathan per la sua leadership e il suo contributo ai progetti durante il suo periodo in Volvo».