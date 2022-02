IED Torino, Workshop immersivo ad alta quota

Il workshop si è svolto in Alta Val Susa, sopra Sauze d’Oulx, presso il rifugio La Marmotta, Partner del Progetto. La suggestiva location, situata a 2.420 metri di altitudine, che ha una splendida vista sulle montagne ed è completamente immersa nel paesaggio naturale circostante, ha favorito l’attività del workshop, dedicato al brand Alpine nella progettazione di un Crossover “off the track”: agli studenti, infatti, è stato chiesto di cimentarsi in un esercizio di stile per reinterpretare, in chiave off-road, lo spirito della Casa automobilistica francese, finora mai declinato in una simile tipologia di veicolo.