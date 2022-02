La scelta dei materiali, così come dei colori è avvenuta in collaborazione tra Alberta Ferretti in persona e la divisione colour and trim del centro stile di via Plava a Torino. «Lavorare con Rossella Guasco e il suo team è stato stimolante – ci ha raccontato la stilista –. Mi sono ritrovata in un ambiente di lavoro dove un approccio al design molto simile a quello che utilizzo io nel mio atelier. L’obiettivo è stato fin da subito quello di creare un modello pensato per le donne partendo dalla scelta del colore.