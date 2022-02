La giuria dei World Car Awards – il riconoscimento che premia i professionisti del settore automobilistico che hanno avuto un impatto significativo sull’industria – ha nominato Luc Donckerwolke, Executive Vice President for Design e Chief Creative Officer di Hyundai Motor Group, World Car Person 2022 dell’anno. I membri della giuria dei World Car Awards in rappresentanza di 102 giornalisti provenienti da 33 paesi hanno scelto Donckerwolke per il suo ruolo nella supervisione di nuovi modelli innovativi, tra cui Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 e Genesis GV60. Tra le motivazioni i giurati hanno elencato anche modelli come Pony e Grandeur restomod che hanno recentemente voluto omaggiare l’eredità automobilistica della Corea.

I 30 anni di carriera di Donckerwolke come designer automobilistico gli hanno permesso di acquisire esperienza in tutto il mondo lavorando per molti marchi prestigiosi, tra cui Bentley, Lamborghini, Skoda, Seat e Audi. È entrato a far parte del Gruppo nel 2016 ed è succeduto a Peter Schreyer come CCO nel 2017. Appassionato di automobilismo e collezionista, Donckerwolke è anche molto orgoglioso del suo background multiculturale e parla otto lingue. Il premio World Car Person of the Year fa parte dell’annuale World Car Awards, lanciato ufficialmente nel gennaio 2004. Il premio mira a riconoscere, premiare e ispirare l’eccellenza, la leadership e l’innovazione nell’industria automobilistica. Tra i vincitori del passato figurano Akio Toyoda (2021), Carlos Tavares (2020), Sergio Marchionne (2019) e Håkan Samuelsson (2018).