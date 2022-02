La Enyaq iV, primo Suv completamente elettrico di Škoda, segna l’inizio di una nuova era per il costruttore ceco dal punto di vista tecnico e stilistico. Linee emozionali e proporzioni equilibrate e dinamiche si combinano nella prima Škoda realizzata sulla piattaforma Meb del gruppo Volkswagen, un’architettura dedicata esclusivamente alle vetture 100% elettriche che consente di avere proporzioni compatte e abitacolo spazioso. «Con Enyaq iV portiamo avanti l’identità tipica del frontale di Škoda, caratterizzata in particolare dall’elemento della Crystal Face. Inoltre, in combinazione con il suo design emozionale e il suo stile marcatamente robusto, accentuato anche dai grandi cerchi, non passa di certo inosservata», dice Oliver Stefani, capo del design Škoda.