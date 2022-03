Nella BMW i7, gli elementi di design caratteristici dei doppi fari rotondi e della griglia BMW sono stati completamente reinterpretati per ottenere un look moderno e distintivo. Alcune delle affermazioni stilistiche peculiari si traducono in elementi luminosi realizzati in cristallo, mentre il contorno della griglia a doppio rene è illuminato. All’interno, i progettisti si sono concentrati sulla User Experience amplificata dall’ultima generazione del sistema operativo iDrive. Oltre al BMW Curved Display che domina la plancia il quadro strumenti ospita una nuova linea luminosa chiamata “Interaction Bar” con pulsanti di controllo integrati. Inoltre, il tetto panoramico in vetro Sky Lounge di nuova concezione aggiunge luminosità agli interni dell’ammiraglia tedesca.