Non mancano, in ultimo, i poggiatesta stampati in 3D con supporti in feltro di riuso e polveri d’alluminio. E in metallo recuperato viene prodotta la struttura stessa dei sedili, capaci peraltro di ruotare su se stessi perché immaginati in un’ottica di futura guida autonoma. Basterà a cambiare approccio? Di sicuro, sostiene la CEO di Lineapelle Fulvia Bacchi, «Grazie a questa collaborazione emerge un chiaro percorso, sia per il settore del cuoio sia per quello della mobilità, in cui design e produzione di alta qualità possono coesistere con l’approvvigionamento etico». È tempo di accomodarsi sull’ecologia.