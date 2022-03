Gli interni della CX-60 mostrano un design nuovo, evolutivo e non di completa rottura con gli altri modelli in gamma. Dal cursore sul grande tunnel centrale si controlla il sistema infotainment trasmesso da un display posizionato in alto al centro della plancia da 12,3 pollici. Anche la strumentazione è digitale e completamente riconfigurabile, mentre alcuni dettagli come lo stile della leva del cambio richiamano quanto visto sull’elettrica MX-30. Per il capitolo materiali il trattamento delle finiture in legno d’acero riflette l’estetica giapponese di Hacho: equilibrio asimmetrico o irregolarità intenzionale. I diversi motivi e filati dei tessuti intrecciati rispondono ai cambiamenti di luce e una tecnica di cucitura giapponese chiamata Kakenui crea cuciture “appese” con spazi tra i tessuti delle rifiniture che rivelano uno scorcio del materiale sottostante.