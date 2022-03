Reinova il nuovo polo dedicato allo sviluppo e la validazione di componenti per il powertrain elettrico e ibrido ufficializza il progetto To-Move, start-up che si pone l’obbiettivo di disegnare e sviluppare veicoli sostenibili per il trasporto nell’ultimo miglio. La società ha sviluppato insieme al designer Andrea Strippoli e ad altri creativi del Politecnico di Torino uno scooter elettrico pieghevole in bamboo. Uno scooter “forgiato dalla Natura”, sostenibile poiché realizzato con materiali naturali e rispettoso dell’ambiente poiché ad alimentazione elettrica. Inoltre il mezzo risulta essere estremamente funzionale grazie alla sua maneggevolezza che consente di piegarlo e trasportarlo con facilità, come un trolley, in qualsiasi contesto sia urbano che extraurbano, così come su mezzi di trasporto come treni e aerei, con vantaggi importanti dal punto di vista della mobilità.