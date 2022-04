Bmw presenta la nuova Serie 7, ammiraglia per la prima volta anche in versione 100% elettrica (i7). Le caratteristiche di un exterior design fortemente marcato ed espressivo della nuova Serie 7 riflettono, secondo quanto dichiarato, i suoi attributi tecnologici. L’anteriore a sviluppo verticale è dominato dalla grande griglia che può essere retroilluminata e appare come elemento centrale del frontale, circondata dai nuovi gruppi ottici su due livelli. Il design della griglia a doppio rene e della sua relazione con il comparto dei proiettori riflette il nuovo stile inaugurato dal Suv iX e realizzato dal team di Adrian Van Hooydonk e Domagoj Dukec per i modelli di alta gamma del costruttore premium tedesco.