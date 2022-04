Il Car Design Award – il riconoscimento internazionale che dagli anni Ottanta premia i team di design autori dei migliori progetti di serie e di concept car, nonché del miglior linguaggio di design di un marchio – è lieto di annunciare i finalisti dell’edizione 2022. Come previsto dal regolamento, i giurati hanno selezionato 10 progetti per la categoria Concept Cars e 10 progetti per la categoria Production Cars svelati tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022, oltre a 5 marchi che si sono distinti per il linguaggio formale della loro intera gamma di prodotti nella categoria Brand Design Language.