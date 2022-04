I progettisti hanno ricercato per il design degli interni linee pulite e un certo ordine formale. La plancia è dominata da un grande display in alta risoluzione a cui è demandato non solo il controllo del sistema infotainment, ma anche quello di altre funzioni, come la climatizzazione. La strumentazione digitale è stata installata davanti al guidatore, mentre il centro stile ha optato per la quasi completa eliminazione dei comandi fisici.

La web design story completa della Gac Emkoo sarà pubblicata in esclusiva a maggio.