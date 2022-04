Vista di lato, la linea parabolica che si estende dalla parte anteriore a quella posteriore dell’auto mantiene una certa tensione nel design come farebbe un’auto dalle proporzioni piuttosto classiche. Il design culmina in un look aerodinamico che emana un’eleganza sobria. La coda a forma ellittica bilancia il look per una tensione visivamente coinvolgente tra superfici convesse e concave nella parte posteriore. Le luci dei freni a forma di V interrompono la forma circolare producendo un contrasto tipico dei veicoli Genesis. «Non si tratta di far competere gli elementi di design tra loro, ma di orchestrare gli elementi in modo che si completino e si rispettino a vicenda», conclude Donckerwolke.