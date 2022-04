C’è stata una Svizzera che ha parlato la lingua dello stile dell’automobile. È successo ad Aigle, nel Canton Vaud (Svizzera Romanda) che ha ospitato la sussidiaria elvetica della Carrozzeria Ghia: la Ghia-Aigle, poi diventata un marchio indipendente dal 1953 e che ebbe una sede anche a Lugano, in Ticino. In questa dépendance dello stile Torinese si sono alternati, e formati, i più bei nomi del design italiano: da Giovanni Michelotti a Mario Boano, da Pietro Frua a Dany Brawand, responsabile dello stile della Carrozzeria Moretti (era nato a Vevey, sulle sponde del lago Lemano).

Per ricordare le connessioni tra Italia e Svizzera, e tributare il giusto onore a un tema importante e poco conosciuto, dal 14 Maggio al 26 Giugno sarà allestita a Aigle, presso lo showroom Prestige Car Romand (Route de Lausanne, 13), la mostra “Genie et Elegance – L’automobile par Giovanni Michelotti”. Organizzano il Club Fiat Anciennes Suisse e l’Archivio Storico Michelotti, con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Ginevra. In mostra diciassette vetture, in larga misura disegnate da Michelotti, cui questa esposizione rende omaggio dopo le esposizioni già allestite nei mesi scorsi al Mauto di Torino e al Museo DAF di Eindhoven, in Olanda, in occasione del centenario della nascita ricorso il 6 Ottobre 2021. Alfa Romeo, Alpine, BMW, DAF, Ferrari, Fiat, Jaguar, Lancia, Moretti, MG, Triumph sono i marchi che compongono il bouquet di vetture esposte al primo piano del Prestige Car Romand, ma ci saranno anche bozzetti, piani di forma e documenti per raccontare una storia fatta di passione, dedizione e apertura al mondo.

È possibile prenotare visite guidate scrivendo un’e-mail a [email protected] oppure chiamando il +41 79 2104613.