I progettisti hanno scelto per la Niro rivestimenti provenienti da materiali riclati: quello del padiglione, ad esempio è realizzato con carta da parati riciclata, i sedili sono in Bio PU con Tencel da foglie di eucalipto, mentre per i pannelli porta è stata utilizzata vernice priva di BTX per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Le linee generali dell’abitacolo riprendono quanto visto sulla EV6, con linee orizzontali e diagonali che circondano guidatore e passeggeri con l’intenzione di creare un’atmosfera di relax. Spiccano in particolare i due grandi display per il controllo di strumentazione e infotainment, racchiusi in un unico elemento privo di cornici.