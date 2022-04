La vista laterale è definita da una silhouette morbida che segnala già da lontano l’efficienza aerodinamica dell’auto. La linea di design inizia con un frontale arrotondato, per slanciarsi poi verso il montante anteriore molto inclinato e proseguire lungo il profilo del tetto fino allo spoiler posteriore. I retrovisori esterni sono applicati sulla modanatura inferiore del finestrino, posizione scelta per motivi aerodinamici ed aeroacustici. I cladding sui passaruota, tipici dei modelli SUV, sono neri come i rivestimenti dei longheroni; in entrambi i casi il colore contribuisce a far sembrare meno voluminosa la vettura. A richiesta è disponibile un predellino di accesso, che garantisce anche vantaggi aerodinamici e influisce quindi positivamente sull’autonomia elettrica.