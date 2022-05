La Ferrari 365 P Speciale Berlinetta Tre Posti è stata la star del Salone di Parigi del 1966. Disegnata da Aldo Brovarone per Pininfarina come vettura sperimentale, questa affascinante coupé era basata sulla 365 P2 da corsa e fu la prima Ferrari stradale a motore centrale. La vettura cita le linee del prototipo Dino 206 GT Speciale disegnato sempre da Brovarone nel 1965. Due gli esemplari prodotti: il primo per Gianni Agnelli e il secondo per Luigi Chinetti, importatore Ferrari nordamericano.