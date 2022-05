La ricerca della pulizia formale ha ispirato anche lo stile degli interni, realizzato con materiali pregiati ed elementi tech come il pannello flottante da 13,1 pollici per l’infotainment al centro della plancia. «La presenza decisa della nuova Range Rover Sport si riflette nell’ambiente di guida. La posizione di guida dominante dà sicurezza, mentre la console centrale e la linea di cintura alta avvolgono il guidatore. Con lo schermo tecnico di infotainment Pivi Pro e l’Interactive Driver Display per la strumentazione ora la Range Rover Sport è più coinvolgente, raffinata e lussuosa che mai», ha dichiarato Lee Perry, Interior Design Manager.