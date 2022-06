Alcantara riveste gli interni della Czinger 21C, hypercar presentata al Goodwood Festival of Speed. I designer di Alcantara hanno collaborato con il team di Czinger per creare due diverse applicazioni ultramoderne per la seduta della 21C: una per il modello da strada, con Alcantara beige chiara e inserti centrali con decorazioni intrecciate a mano, e una per la variante da pista leggera con Alcantara nera goffrata 3D a motivo esagonale, realizzata su misura e ottenuta con un processo brevettato che utilizza una speciale combinazione di calore e pressione.