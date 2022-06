Lance Scott, President of Toyota ED2, ha ritirato il Car Design Award 2022 per la Compact Cruiser EV, modello che ha vinto nella categoria Concept Cars. La cerimonia si è svolta il 10 giugno 2022 all’ADI Design Museum di Milano alla presenza di Silvia Baruffaldi, editor di Auto&Design, Riccardo Balbo (Direttore Accademico del Gruppo IED, partner tecnico dell’evento) e Alberto Ferrari, Brand and Marketing Manager di Brembo che ha disegnato i trofei.

Questa la motivazione della giuria per la Toyota Compact Cruiser EV: “Questo progetto fa rivivere nell’era elettrica uno dei fuoristrada Toyota più iconici, promettendo un Suv compatto di futura produzione dal forte appeal. Tutti i dettagli stilistici esprimono la capacità di saper affrontare qualsiasi tipo di terreno con una forma contemporanea. Il risultato è un prodotto robusto e moderno che è anche desiderabile: un’impresa difficile da raggiungere”.