La realizzazione di questi sketches è opera del reparto R&D Honda di Roma – responsabile anche del design di alcuni dei modelli di maggior successo come CRF1100L Africa Twin, CB650R e X-ADV – in collaborazione con i colleghi del reparto R&D in Giappone. Designer della Hornet Concept è il 28enne Giovanni Dovis, che ha recentemente firmato le linee del nuovo scooter crossover ADV350.