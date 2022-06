Confrontando il ​​design automobilistico coreano con quello europeo, quali sono le maggiori corrispondenze? E quali sono le differenze fondamentali?

Non credo che ci sia un tipo di design automobilistico coreano o un tipo europeo. Le tendenze in questi tempi sono così globali. Possiamo risalire al 1997 e incolpare Internet per questo… Ma esiste una tipologia di veicolo che si adatta meglio al gusto del mercato in Europa o in Corea. Si tratta quindi di costruire una narrazione di ciò che il marchio sta cercando di fare e trovare quello che io chiamo il ruolo di quell’auto nel portfolio.

È un po’ come il ruolo di un pezzo degli scacchi. Quando hai una scacchiera completa, hai la tua squadra e pezzi diversi hanno ruoli diversi. Così è la nostra gamma di prodotti Hyundai. Auto diverse hanno ruoli diversi e si adattano a persone diverse, segmenti diversi. Ma sono comunque tutti Hyundai, provengono tutti dallo stesso set di scacchi. Ci piace descrivere questo come un nuovo livello di coerenza. Un buon esempio è la continuità del Parametric Pixel sui nostri prodotti IONIQ. Il pixel è una sorta di base dei nostri pezzi degli scacchi: unica e immediatamente riconoscibile. Il nostro lavoro nel design è trovare qualcosa che sia estremamente moderno ma, allo stesso tempo, autentico per Hyundai. Per trovare quella Koreanness che è globalmente eccezionale ed amata. Questo ci dà un’autenticità nella creazione di una base di ispirazione per le nostre idee.