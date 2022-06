CRISALIS (Master TAD X)

In futuro l’esigenza di ottimizzare l’uso degli spazi urbani sarà sempre più pressante, in virtù del crescente numero di veicoli in circolazione e in questo senso i servizi di sharing potrebbero rappresentare una sorta di bisogno sociale. Tuttavia per molti utenti il desiderio di uno spazio privato, esclusivo e non condiviso continuerà a rappresentare una componente imprescindibile della propria mobilità.

Audi Crisalis propone una risposta a questo bisogno, ispirandosi al concetto del calesse, in cui lo spazio abitativo (privato) è separato dal sistema di locomozione (shared) ed è progettato in modo da ridurre al minimo gli ingombri nel momento in cui non è in uso. La capsula abitativa è costituita da due semi-gusci rigidi collegati da una fascia centrale realizzata con materiali a memoria di forma che, ripiegandosi, consente la riduzione del volume dell’abitacolo. La capsula così richiusa e sganciata dai moduli di propulsione esterni, viene alloggiata in posizione verticale all’interno di apposite stazioni di parcheggio. Anche gli interni sono progettati per compattarsi insieme alla capsula grazie alle strutture portanti dei sedili, realizzate in speciali polimeri. Il progetto è stato realizzato da: Filippo Batavia, Jean Pierre Bruni, Edoardo Trabattoni, Pietro Tranchellini.