Mini Recharged by Paul Smith

Gli interni tralasciano volutamente le parti di rifinitura e la scocca con il pianale nudo e non rivestito accoglie i tappetini rustici in gomma riciclata. “Quando ci si trasferisce nell’appartamento di una vecchia zia, per rispetto non si cambia tutto, ma lo si modernizza un po'”, dice Smith facendo notare come, oltre alla scelta precisa dei materiali in un’ottica di sostenibilità, gli interni siano completati da alcune soluzioni ad hoc. Accessori come il magnete accanto al volante per l’irrinunciabile smartphone, che sostituisce quasi tutti i vecchi pulsanti e funzioni del cruscotto, e il volante completamente rimovibile per facilitare a chiunque, per taglia o altezza, l’ingresso e l’uscita dall’auto.