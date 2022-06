Tutto comincia ad Aix-en-Provence, qualche anno fa, nella silenziosa adorazione di un imprenditore per una Porsche po’ fuori dagli schemi meccanici, con motore V8 anteriore e cambio al retrotreno. Per molti un capolavoro da evocare in tre cifre, per lui semplicemente “la Transaxle”. Poi, un giorno, un rapido sguardo ai social («avevo aperto da poco il mio profilo Instagram») e la folgorazione per la Delta Futurista di Automobili Amos: «Conoscevo il fenomeno di aggiornare le vetture storiche, ma fu una rivelazione. Scoprii così lo studio BorromeodeSilva, che ne aveva curato l’estetica, e pian piano un progetto cominciò a prendere forma nella mia mente», racconta oggi quell’appassionato francese, Thierry Nardone.