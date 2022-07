Maximilian Missoni, responsabile del design di Polestar, commenta: «Il fatto che un progetto venga presentato sulla scena mondiale allo stesso modo di una delle concept car Polestar è un’opportunità irripetibile per qualsiasi designer. Vogliamo incoraggiare, sostenere e celebrare il design innovativo e le persone che lo realizzano». Juan Pablo Bernal, Interior Design Manager di Polestar, fondatore del Polestar Design Contest commenta: «Credo che il tema “Performance” di quest’anno catturerà l’immaginazione di una comunità di designer che ha risposto in modo estremamente creativo al nostro Design Contest. Sono stato davvero ispirato dalla serie di lavori presentati che continuano a sfruttare l’essenza del nostro marchio in modo così accattivante».