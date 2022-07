Škoda presenta il primo schizzo degli interni del concept Vision 7S, un veicolo spazioso di prossima generazione con un’architettura interna completamente nuova e versatile, adatta ad ospitare fino a sette persone. Gli interni minimalisti sono realizzati con materiali sostenibili, mentre il nuovo linguaggio del design è autentico e offre un controllo intuitivo delle tecnologie digitali e un elevato grado di funzionalità.

La Vision 7S è completamente elettrica e prima concept di Škoda a inaugurare il nuovo linguaggio stilistico del costruttore. «Il nuovo linguaggio di design è minimalista, funzionale e autentico. In futuro continueremo a concentrarci sui tradizionali punti di forza di Škoda, come lo spazio generoso, la facilità d’uso e l’elevato grado di funzionalità. Con il nostro nuovo linguaggio di design, stiamo facendo un passo avanti e ponendo ancora più enfasi sull’esperienza del cliente. La grande creatività dei nostri designer e ingegneri è dimostrata dagli elementi interni mobili e dalle nuove funzioni Simply Clever, come il seggiolino per bambini integrato», spiega Oliver Stefani, capo del design Škoda.

Gli interni sono caratterizzati da un design simmetrico e avvolgente, oltre che da un ampio cruscotto orizzontale che si estende fino alle portiere, aumentando la sensazione di spazio. Un poggia mano posizionato in modo ottimale rende facile e comoda l’interazione con il touch screen e i pulsanti aptici. I comandi touch sono integrati anche nel volante ridisegnato. Il seggiolino per bambini integrato si trova nella console centrale, il posto più sicuro e protetto del veicolo, mentre gli schienali dei sedili anteriori sono dotati di supporti per dispositivi multimediali per i passeggeri della seconda e terza fila.

L’abitacolo offre due configurazioni distinte: guida e relax. In modalità di guida, tutti i comandi sono posizionati nella loro posizione ideale e il touchscreen centrale è allineato verticalmente. La modalità relax può essere attivata durante la ricarica o la sosta: il volante e il quadro strumenti scorrono in avanti e i sedili della prima e della seconda fila si spostano indietro per una posizione di seduta ancora più rilassata. Questa opzione offre ai passeggeri il massimo dello spazio e del comfort.