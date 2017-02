«Ho chiesto a Luciano Bove – che è coinvolto direttamente con il mondo delle scuole di design – di pensare a nuovi programmi di formazione che potessero mettere in contatto la nostra esigenza di scoprire sempre nuovi talenti, con la necessità degli studenti di trovare uno sbocco professionale in linea con il loro percorso di studi», ha spiegato Patrick Lecharpy. «La sua idea di organizzare questa sorta di “talent show” per gli studenti è stata molto interessante e, insieme, abbiamo deciso di offrire ai partecipanti anche qualcosa in più del premio finale. Oltre allo stage conclusivo rivolto ai talenti migliori, infatti, tutti i partecipanti avranno la possibilità di essere seguiti da professionisti di alto livello per tutta la durata di questa esperienza».