//KIA E-NIRO, DESIGN ELETTRIZZANTE

Tra curve della Corniche de l’Esterel, una delle più belle strade della Costa Azzurra, abbiamo guidato la nuova Kia e-Niro. I pregi alla guida di questa crossover di segmento C sono quelli tipici delle auto elettriche: prontezza nella risposta, grazie a tutta la coppia disponibile al tocco dell’acceleratore, grande confort di marcia e silenziosità totale. Il design della Niro – che è disponibile anche con motorizzazione ibrida tradizionale e plug in – è frutto del lavoro sinergico tra il design center del brand in California e quello di Namyang, in Corea.