//MERCEDES-BENZ CLA, LIMPIDA SENSUALITA’

«La nuova Cla convince per il design pulito e seducente, in linea con la nostra filosofia stilistica della limpida sensualità. Esprime proporzioni perfette, un richiamo immediato ai primi schizzi: cofano molto allungato, parte superiore compatta, carreggiata ampia con passaruota sporgenti e coda tipica della Gt, con spalle in stile “coke bottle” molto pronunciate». Gorden Wagener, responsabile del design di Daimler AG, descrive con queste parole la nuova Mercedes-Benz Cla. «In poche parole, la Cla ha tutte le carte in regola per affermarsi come moderna icona di design». La vettura è stata presentata al Ces 2019, in corso di svolgimento a Las Vegas.