//“BREMBO DESIGNING EMOTIONS” IN MOSTRA ALLA MDW19

Brembo inaugura l’installazione “Brembo Designing Emotions”, un progetto concepito per il fuori Salone del Mobile 2019, esposto nella Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera. “Brembo, Designing Emotions” coniuga ricerca e linguaggi che spostano la visione del progetto industriale in altre dimensioni del pensiero e dell’identità creativa, coinvolgendo autori che hanno esposto in ambito internazionale la loro progettualità artistica, invitandoli a restituire una loro visione del manufatto industriale Brembo. «Da sempre, Brembo è orientata a una ricerca fatta di innovazione e sperimentazione dove il design, funzionale e mai fine a se stesso, ha acquisito un peso sempre maggiore. Un design che guarda prima di tutto alle prestazioni, ma che ha permesso alla bellezza di allinearsi ai valori su cui fondiamo la nostra attività: performance, affidabilità e comfort», ha dichiarato Alberto Bombassei, presidente di Brembo.