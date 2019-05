CITROËN AMI ONE, CREATIVITÀ CONDIVISA

E se alcuni codici possono apparire tipici di molte ultracittadine, come il colore sgargiante e la simpatia quasi antropomorfa del frontale, a uno sguardo più attento si percepisce un’intenzione di leggerezza (capote in tela manuale, retrovisori “essenziali”, sedili non imbottiti, plancia priva di touch screen) che veste di stile sbarazzino un’esigenza reale: contenere il peso in 500 kg, il limite per omologare la Ami One come quadriciclo e renderla così davvero fruibile a ogni automobilista.