//IAN CALLUM LASCIA, JULIAN THOMSON NUOVO CAPO DEL DESIGN JAGUAR

Jaguar ha annunciato che Ian Callum, storico capo del design del marchio, lascia l’azienda dopo vent’anni di carriera. Prenderà il suo posto dal 1 luglio Julian Thomson, attualmente capo del reparto Creative Design. Da quando è entrato in Jaguar nel 1999, Callum ha costruito un team di design creativo di livello mondiale, realizzando una nuova filosofia stilistica e cambiando il volto dei modelli Jaguar. Tra questi, la F-Type, le berline XE, XF e XJ, e i Suv del marchio come F-Pace, E-Pace e, più recentemente, l’elettrica I-Pace, insignita a marzo del premio Car of the Year 2019.

«Ho avuto una carriera incredibile curando lo stile del marchio Jaguar. Uno dei miei maggiori punti di forza è stata la creazione della XF perché ha rappresentato l’inizio di una nuova era che ha cambiato lo stile tradizionale del marchio verso un design contemporaneo. Un punto di svolta significativo nella nostra storia. Progettare la F-Type è stato per me un sogno divenuto realtà, e I-Pace è stata l’occasione per creare qualcosa di estremamente innovativo che avrebbe davvero sfidato la percezione comune del nostro brand – e il suo successo è la testimonianza di quanto il marchio sia arrivato lontano», ha commentato Callum.