//IL FUTURO DRIVERLESS DELL’ISTITUTO MARANGONI

La Scuola di Design di Istituto Marangoni ha presentato nella sede di via Cerva, a Milano, i migliori progetti di Product, Interior e Visual Design dell’anno accademico 2018/19. Un insieme di visioni che consegna il ritratto di un futuro complesso, poetico e coinvolgente. Nell’area “Project Views”, con i progetti spiegati da video e modelli, come ci racconta Mark Anderson, Director of Education di Istituto Marangoni Milano Design, gli studenti di Industrial Product & Furniture Design hanno affrontato quest’anno una riflessione su come vivrà la loro generazione nel prossimo futuro, proponendo soluzioni di mobilità per l’adozione di veicoli a guida autonoma. I concept che abbiamo visto immaginano nuovi scenari di utilizzo e di trasformazione per il mondo del “trasporto” esplorando anche le connessioni possibili con l’interior design, il product design, il social design.