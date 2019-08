Con il Global Design Center di recente apertura presso la sede centrale di Shenzhen, in Cina, Byd sta accelerando l’esplorazione e l’affermazione della teoria e della filosofia del design nell’era della mobilità elettrificata e intelligente. Il costruttore cinese ha anche utilizzato l’evento per riunire esperti in strategia dei trasporti, design e architettura, per discutere su come amalgamare tecnologia e architettura e per creare sistemi di trasporto intelligenti e sostenibili. Il panel ha esaminato ciò che è disponibile oggi e ciò che verrà in futuro in termini di auto elettriche, veicoli autonomi e sistemi ferroviari sospesi Byd SkyRail.