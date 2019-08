Taisuke Nakamura è il nuovo capo del design Infiniti. Nakamura, che riferisce ad Alfonso Albaisa, responsabile del design globale del gruppo Nissan, è stato Program Design Director di Infiniti contribuendo alla sua progettazione dal 2018. Il designer prende il posto di Karim Habib che lascia l’azienda per cercare altre opportunità.

Nakamura si è unito a Nissan nel 1993 dopo essersi laureato alla Kyoto City University of Arts con una laurea in product design. Ha lavorato su molti veicoli Nissan e Infiniti e presso Nissan Design Europe a Londra come design manager. È responsabile della progettazione di prototipi elettrici come l’Infiniti QX Inspiration, la Prototype 10 e la Qs Inspiration.