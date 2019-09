«Quando abbiamo disegnato la gamma Ceed non avevamo un brief per progettare un crossover», spiega Gregory Guillaume, responsabile del design di Kia Europe. «Mentre sviluppavamo progetti per altri modelli abbiamo però pensato a qualcosa che mescolasse l’emozione della ProCeed e offrisse allo stesso tempo qualcosa di nuovo. Un crossover urbano sembrava incarnare questi valori. Così è nata la XCeed». A questo si aggiungono le non meno importanti ragioni di mercato, visto che suv e crossover hanno il 35% di quota in Europa.