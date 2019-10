Minuzie, la Serie 1 non ha perso la sua linea sportiva e filante. Il nuovo frontale è caratterizzato dalla forte presenza della griglia centrale, cresciuta in dimensioni rispetto alla scorsa generazione. Per la prima volta il “doppio rene” è unito nel fulcro ed è incorniciato dai proiettori a Led che hanno una forma più sottile e allungata. Il profilo è dinamico, con una linea che passa sotto le maniglie delle portiere e arriva fino al posteriore, caratterizzato da una forma conica che offre l’impressione di una larghezza maggiore, a tutto vantaggio della presenza su strada.