Cambiamenti radicali nel team di design del gruppo Volkswagen. Klaus Bischoff, responsabile del design del marchio Volkswagen, assumerà la carica di capo dello stile di tutto il gruppo a partire dall’1 aprile 2020. Dal 1° luglio 2020 Jozef Kabaň prenderà il suo posto in Volkswagen Passenger Cars. Michael Mauer, che attualmente dirige sia il Group Design che il Design di Porsche, si concentrerà sulle sue responsabilità in Porsche una volta che i cambiamenti saranno entrati in vigore.

Klaus Bischoff (57) è laureato in design e lavora in Volkswagen dal 1989. Ha iniziato la sua carriera in Interior Design a Wolfsburg. Nel 1996 è stato nominato responsabile del Design Concepts. In seguito ad ulteriori ruoli dirigenziali come responsabile dell’Interior Passenger Cars, responsabile dell’Exterior Design e responsabile del Complete Vehicle Design, Bischoff è stato nominato responsabile del Design Center di Wolfsburg nel 2006. Nel 2007 è stato nominato Chief Designer del marchio Volkswagen Passenger Cars.