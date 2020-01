«La nuova Seat Leon segna un’evoluzione stilistica importante per un taglio netto con il passato». Alejandro Mesonero, responsabile del design del costruttore spagnolo non ha dubbi: «Questa è la Leon migliore di sempre», ci racconta durante l’anteprima mondiale del modello nello stabilimento di Martorell, a pochi chilometri da Barcellona. «La Leon esprime lo spirito, le idee e il modo di vivere di questa città, attraverso linee e spigoli definiti che tuttavia non risultano esagerati. Questo secondo noi è il trucco per far durare un buon design nel tempo», continua.