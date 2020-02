In linea con nuova cifra stilistica “Sensuous Sportiness” di Hyundai, la nuova concept car, secondo quanto dichiarato dal costruttore, è caratterizzata da un’inedita silhouette, accentuata da eleganti curve che corrono sugli ampi passaruota posteriori. La linea filante creata dalle fiancate posteriori è completata da uno spoiler integrato e da fanali a pixel. Il nome “Prophecy” riflette l’obiettivo del concept: definire la direzione del futuro design Hyundai, affermandosi al contempo come un’icona per la gamma di veicoli elettrici del brand.