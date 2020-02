La bella forma verticale della calandra deriva dalle Alfa degli anni Quaranta e Cinquanta. Per quanto il pianale derivi da quello della 156, il passo è ridotto di quattro centimetri e i componenti in particolare quelli delle sospensioni, sono stati semplificati e alleggeriti come richiesto da una vettura di maggior volume. Gli sbalzi sono visibilmente ridotti, ma restano sufficientemente profondi da consentire alla 147 di soddisfare i sempre più rigorosi standard di sicurezza in caso di urto. I volumi sono compatti, solidi e muscolosi.