La riconosciuta libertà d’azione appare senza dubbio anche una conseguenza della cifra «senza tempo che caratterizza da sempre lo stile dell’azienda e che, assieme all’innovazione, costituisce uno dei due elementi basilari del suo successo», osserva Benedetto Camerana, presidente del Mauto. Fra gli esempi più significativi di tale eterna creatività spicca la celeberrima Ferrari Modulo del 1970 che, pur legata alla sua epoca, rimane un classico intramontabile. In proposito Chris Bangle rimarca come il prototipo appartenga a «un periodo in cui il design fruiva di un’apertura espressiva non influenzata dai cosiddetti contenuti del brand, i quali in realtà non sono che il risultato della stratificazione temporale delle proposte estetiche e non andrebbero interpretati in senso costrittivo come talvolta accade oggi».