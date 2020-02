Torino Design, società torinese di stile e ingegneria, realizzerà la prima auto elettrica polacca per la società governativa Electro Mobility Poland SA. Torino Design presenterà cinque prototipi che anticiperanno linee e contenuti delle auto di serie vendute dalla Polonia a partire dal 2022. Le prime due concept car, un Suv e una berlina, saranno svelate a fine giugno.

Al momento non è ancora noto dove sorgerà la fabbrica, ma è stato annunciato che la società piemontese si occuperà anche di disegnare le linee di montaggio dove verranno prodotte le vetture a zero emissioni. «Per noi è una grande opportunità. Non capita spesso di poter disegnare un prodotto partendo senza vincoli da un foglio bianco», ha commentato Roberto Piatti, ceo di Torino Design. Il segmento di partenza sarà il C, successivamente la gamma si arricchirà di un modello di segmento B. Società indipendente dal 2006, la Torino Design realizza progetti per alcuni dei più importanti marchi mondiali come Ferrari, Bmw e McLaren.