20 studenti dell’accademia di design Škoda hanno immaginato come potrebbe essere una versione spider della Scala, la berlina compatta del costruttore boemo. Durante la realizzazione, la vettura verrà prodotta in un solo esemplare, gli studenti riceveranno supporto dal team di design, dagli ingegneri per la ricerca e lo sviluppo e dai progettisti. Il modello, al momento ancora senza nome, è la settima concept car realizzata dai ragazzi dell’accademia.